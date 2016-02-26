Журналист считает: чего Путину не удалось достичь войной, он добьется миром

У президента РФ Владимира Путина не получилось добиться федерализации Украины войной, теперь он хочет добиться ее миром.

Об этом Виталий Портников написал в своем блоге на сайте Espreso.tv.

"Кум Путина, Виктор Медведчук, в своем интервью El Pais даже и не собирается скрывать российских планов относительно Донбасса и Украины. Он говорит не о выполнении Минских соглашений, а о "духе Минска". Необходимо, конечно, разобраться, что это за дух такой.

"Дух Минска" – это модель сосуществования контролируемых Россией районов Донбасса и остальной Украины с появлением в "народных республиках" новой власти, с которой можно будет разговаривать, не боясь, что тебя обвинят в общении с боевиками. Медведчук называет такую новую власть Донбасса "временным правительством", но это может оказаться первым шагом к превращению Украины в фактическую федерацию.

Схема очень проста – бандиты уезжают в Москву и живут там по соседству с Азаровым и Януковичем, Донецком и Луганском руководят согласованные с Киевом "гражданские", получающие указания из ФСБ, при этом территория является украинской и на ней проводятся не только местные выборы, но и выборы в Верховную Раду.

Не нужно бояться – никакой "Моторола" в нашем парламенте не появится. Появятся хорошо известные нам лица из недавнего прошлого – или просто серые неприметные клерки, которых "берегли" до следующего этапа операции. Фракция Оппозиционного блока без особых проблем увеличится до такого количества депутатов, что без нее не удастся сформировать никакую коалицию – и уж точно не изменить никакую Конституцию.

Произведите простое арифметическое действие – прибавьте к уже имеющейся фракции количество возможных депутатов- мажоритарщиков от Донбасса и количество возможных "списочников" от региона. Ну и учтите, что на фоне экономических проблем влияние Оппозиционного блока на востоке будет расти – вот вам и ведущая фракция украинского парламента!

Вслед за 2005 годом – годом раскола украинских демократических сил и их саморазрушительной борьбы - вполне может повториться 2006 год. А это означает, что то, чего Путин не смог добиться войной, он добьется миром", – подчеркнул журналист.

Ранее экс-депутат Госдумы Константин Боровой заявил, что Путин уйдет из Сирии и усилит давление на Украину.