Центризбирком исключил из списка партии Порошенко 13 кандидатов в нардепы

Центральная избирательная комиссия исключила из избирательного списка партии "Блок Петра Порошенко" 13 кандидатов в народные депутаты.

Соответствующее решение было принято на заседании Центризбиркома, которое провел председатель комиссии Михаил Охендовский, пишет УНИАН.

Отмечается, что в ЦИК "поступили выписка из протокола XII Внеочередного съезда партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и решение указанного съезда этой партии об исключении кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года Богдана А.И., Маловацкого А.В., Малашенковой Т.М., Рябикина А.В., Вовка А.М., Фридмана В.Е., Раупова Г.Б., Ильяшенко В.В., Тарасовца Ю.М., Ревенко А.Д., Бедового К.А., Лешика С.В., Велимовского А.Г. из избирательного списка партии "Блок Петра Порошенко".

Следовательно, ЦИК исключила из избирательного списка БПП указанных кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в него соответственно под №№74, 84, 85, 87, 91, 99, 100, 117, 119, 127, 128, 157, 170.

Напомним, 25 марта съезд "Блока Петра Порошенко "Солидарность" принял решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Николая Томенко и Егора Фирсова.