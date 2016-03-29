Журналист о ситуации под Авдеевкой: украинские военные ожидают серьезный штурм

Ситуации в районе промзоны Авдеевки Донецкой области крайне обострилась — боевики серьезно готовятся к ее штурму.

Об этом журналист Роман Бочкала пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, за последние сутки ситуация заметно обострилась: "Противник уже совершенно не стесняется применять крупнокалиберную артиллерию. Происходит, по сути, артподготовка к наступлению. Украинские военные ожидают серьезного штурма".

"По данным нашей разведки, у противника недостаточно сил и средств для широкомасштабного наступления на населенный пункт Авдеевка и его агломерацию. Речь идет конкретно о промзоне", — подчеркнул Бочкала.

"Сепары не могут себе простить, что потеряли над ней контроль в начале февраля этого года. Теперь их крайние позиции, как на ладони. Промзона превращается в очередной символ героизма и самоотверженности украинских Вооруженных сил", — пишет журналист.

"Нашим парням сейчас там очень нелегко. Тем более, что украинская сторона не применяет ни САУ, ни Д-30, ни танки. Бой неравный. И несмотря на это нашим ребятам удается удерживать позиции. Но бесконечно так не может продолжаться. Ситуация требует немедленной реакции на самом высшем уровне", — подчеркнул он.

Напомним, несколькими днями ранее Бочкала писал, что под Авдеевкой пехота боевиков шла волнами на убой, а наши бойцы их "буквально шинковали".