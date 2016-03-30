Сложная обстановка на Донбассе сохраняется по всему фронту: карта зоны АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе ситуация остается напряженной. Враг активизировал боевые действия на Луганском напрвлении. "Горячими точками" на линии соприкосновения в течение суток оставались Зайцево, Авдеевка и Широкино.

Такие данные обнародовал спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

На Луганском направлении резко активизировались боевые действия. В Счастье снайперы боевиков дважды обстреляли позиции ВСУ. Также оккупанты неоднократно нарушали режим тишины в Попаснянском районе, ведя обстрел из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов пострадал один человек в с. Новоалександровка, еще один в с. Троицкое подорвался на взрывном устройстве, которое установили диверсанты противника.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 7 обстрелов НВФ.

На Донецком направлении двумя "горячими точками" на линии соприкосновения вчера были Зайцево и Авдеевка, где боевые действия ведутся в круглосуточном режиме. За минувшие сутки оккупанты выпустили по нашим позициям около 250 минометных мин. Кроме этого, в Зайцево враг применил 152-мм артиллерию, выпустив 10 снарядов. Также активизировались вражеские снайперы — такие обстрелы произошли в Новгородском, Авдеевке и Опытном. В целом неспокойная обстановка сохраняется по всему фронту — от Светлодарской дуги до Донецкого аэропорта.

За минувшие сутки на Донецком направлении произошло 52 вражеских обстрела (каждый третий — из тяжелого вооружения).

На Мариупольском направлении эпицентром боевых действий было с. Широкино, где враг совершил 2 минометных обстрела и ряд мелких провокаций. Кроме этого, враг нарушал режим тишины в Старогнатовке, Водяном и Талаковке. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 9 обстрелов противника.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 4 —получили ранения.

Ранее в штабе АТО сообщали, что за прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе бандитские группировки 72 раза вели огонь по позициям украинских защитников вдоль всей линии разграничения. С целью удержания занимаемых позиций украинские военные 20 раз открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов.