Нардеп о формировании новой коалиции: шантаж и дележ в разных комбинациях

30 марта 2016, 14:44

Найем считает, что не прилично "одних депутатов называть "тушками" и лишать мандата, и тут же создавать коалицию из внефракционных".

За десять лет в украинской политике ничего не изменилось — шантаж и дележ в разных комбинациях.

Об этом пишет народный депутат от фракции БПП Мустафа Найем на своей странице в Facebook, комментируя затянувшееся создание новой коалиции.

"Все эти игры я наблюдаю с 2006 года, когда проходили переговоры о создании еще первой коалиции с участием Тимошенко, Александра Мороза и Roman Bezsmertnyi (кстати, думаю, Роман Петрович может поделиться бесценным опытом и знаниями о подобных переговорах с Юлией Владимировной). Десять лет. И никаких изменений. Шантаж и дележ в разных комбинациях", — отмечает депутат.

"Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" готовятся, скорее всего, к формированию коалиции в составе двух фракций, добрав необходимое количество депутатов из числа внефракционных. К такому формату создания большинства в первую очередь толкнули "Батьківщина", "Самопоміч" и РПЛ", — считает Найем.

По его мнению, это не совсем прилично. "Называть одних депутатов "тушками" и лишать их мандата, и при этом тут же формировать коалицию из других внефракционных — это не comme il faut. Я еще могу понять, когда членами фракции становятся депутаты-мажоритарщики. Но вступление во фракцию депутатов, прошедших по спискам других партий мне кажется вообще неприемлемым. Остается надеяться, что у руководства НФ и БПП хватит понимания, чтобы не добирать депутатов из числа бывших регионалов. Но важно понимать, что к такому формату создания большинства в первую очередь толкнули "Батьківщина", "Самопоміч" и РПЛ", — пишет нардеп.

Он также отметил, что все эти три фракции ведут одну и туже игру — оставаться в процессе, зарабатывать очки и при этом не брать на себя никакой ответственности.

"Самопоміч" езуитски заявила, что готова поддержать Наталью Яресько, но вступать в коалицию не будет, прекрасно понимая, что без коалиции выдвижение какого-либо премьера невозможно априори. РПЛ играет свою игру, ожидая, когда все рухнет и их попросят вернуться в обмен на кресло спикера", — отметил Найем.

Нардеп также считает, что "Батьківщина", получив золотую акцию, выдвинула абсолютно популистические требования.

"В переговорах осталась "Батьківщина", и, получив золотую акцию, выдвинула абсолютно популистические требования, которые в некоторых моментах противоречат даже тому, что Юлия Тимошенко и ее фракция подписывали еще год назад. (Где были эти требования год назад?! Почему они вдруг стали ультиматумами?

Надо быть честным и называть вещи своими именами. Это шантаж. И в действительности Юлия Тимошенко уже начала парламентскую кампанию. Насколько мне известно, во многих посольствах "Батьківщине" прямо указывали на абсолютно безответственную политику раскачивания ситуации под выборы и нежелание войти в коалицию. Почувствовав угрозу дискредитации, "Батьківщина" сменила маневр и решила, что ничего не мешает начать избирательную кампанию с тезиса "мы хотели в коалицию, но на мне дали", —подытожил нардеп.

Напомним, ранее спикер ВР Владимир Гройсман заявил, что новую коалицию создадут пять фракций.

Больше читайте в статье: Коалициада на паузе: каким будет выход из кризиса

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