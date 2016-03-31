Названо имя представителя Ахметова на переговорах в Кремле по Донбассу

Представитель энергохолдинга ДТЭК, который принадлежит Ринату Ахметову, Андрей Смирнов присутствовал на заседании Межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям Донецкой и Луганской областей, которое состоялось в Госдуме РФ в октябре прошлого года.

Об этом сообщил журналист немецкого издания "Bild" Юлиан Репке, который провел расследование по установлению контроля со стороны РФ над оккупированными территориями Донбасса, пишет ТСН.

Смирнов был единственным представителем Украины на заседании, где, согласно протоколу, четко прослеживается политическое влияние российского действующего правительства на оккупированные территории Донбасса. Силу оригинала документа проверили и пересмотрели бывшие чиновники РФ и представители немецких спецслужб.

"Мы видим, что пять российских министерств работают в этой комиссии в шести рабочих группах. Эти министерства представлены заместителями министров. То есть имеющийся технический персонал, как например представители антимонопольного ведомства и таможни. Но совершенно четко есть политическое влияние российского действующего правительства и поэтому исходим из того, что через эту комиссию на оккупированные украинские территории оказывают сильное политическое влияние", — отметил Репке.

Смирнов, которого в протоколе вспоминают как участника встречи, в "ДТЭК" занимает должность директора по добыче угля. Кроме того, опираясь на протокол, Смирнов присутствовал не только на встрече 23 октября, а еще и 5 октября — на предыдущем заседании.

Пока никакой реакции со стороны официального Берлина, который считает Минские договоренности безальтернативными, на публикацию "Bild" нет, пишет издание.

Напомним, ранее политолог Виталий Кулик заявлял, что на оккупированном Донбассе не с кем разговаривать, это управляемые из Москвы фигуры, а игрок — в Кремле.

Видео: ТСН