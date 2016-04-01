Стало известно, о чем говорил Порошенко на встрече с Обамой

Президент Украины Петр Порошенко в ходе Саммита ядерной безопасности в Вашингтоне провел встречу со своим американским коллегой Бараком Обамой.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президенты обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму, а также скоординировали усилия для полной имплементации Россией Минских договоренностей.

Президенты также обсудили вопросы развития стратегического партнерства между Украиной и США.

Отдельное внимание было уделено необходимости скорейшего формирования коалиции и правительства в Украине, которые будут ориентированы на реформы.

Обама также подтвердил готовность предоставить третий транш кредитных гарантий в размере 1 млрд долларов США по завершении процесса формирования правительства в Украине.

Напомним, ранее в ходе встречи с Порошенко вице-президент Джозеф Байден заявил, что формирование нового правительства открывает возможности для выделения Украине третьего транша кредита в размере 1 млрд долл.