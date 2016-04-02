Украина может сама производить ракеты малой и средней дальности, а не просить у Запада — дипломат

2 апреля 2016, 06:30

Огрызко отметил, что сейчас есть мощные системы традиционного вооружения, что потребность в ядерном отступает на задний план.

Владимир Огрызко

В мире на сегодня существуют настолько мощные системы традиционного вооружения, что потребность в ядерном оружии отступает на задний план. Поэтому Украине нужно сосредоточиться на том, чтобы поставить на поток собственное производство ракет малой и средней дальности, вместо того, чтобы просить летальное оружие у Запада.

Такое мнение выразил  экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в комментарии изданию "Гордон".  

По его словам, во время участия президента Украины Петра Порошенко в международном саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне "вопрос возобновления ядерного статуса Украины не будет подниматься, так как нынешняя украинская власть не видит такой перспективы".

"Мне в свое время эксперты говорили, что технически это не проблема для Украины. Но думаю, в США даже в первом приближении эта тема не прозвучит", — говорит экс-министр.

"Сейчас существуют настолько мощные системы традиционного вооружения, что потребность в ядерном вооружении отступает на задний план. Это может быть, конечно, методом давления и аргументом, чтобы поднимать другие темы, но это уже технологии переговоров, вопросы тактики",— добавил он.

"Что касается летального оружия, я думаю, нам надо поставить на конвейер то, что мы умеем делать сами. А мы умеем очень много, прежде всего ракеты малой и средней дальности", — заявил Огрызко.

"Очень хорошо, что их производство началось в стране. Если оно достигнет нужных масштабов, наличие такого оружия было бы стимулирующим аргументом для Кремля – украинская ракета, имеющая дальность от 500 км до 5,5 тыс. км, прекрасно накрывает цели далеко за пределами Москвы. Нужно, конечно, просить помощи у западных стран, но надеяться прежде всего на себя, возможности у нас есть, надо меньше говорить и больше делать", — убежден дипломат.

По его мнению, большим позитивом для Украины является то, что сегодня "на форуме в Вашингтоне звучат четкие оценки агрессивных действий России".

"Мы уже знаем, что среди прочих тем Порошенко говорил о необходимости заключения между Украиной и США отдельного договора о безопасности. Очень хорошо, что к этой теме вернулись. Сложно предвидеть, какой будет реакция США, но дверь открывается тому, кто в нее стучит", –— добавил он.

По его мнению, внутриполитический кризис в Украине негативно повлияет на переговоры Порошенко с международными партнерами Украины.

"Действительно, западные партнеры ждут от Украины гораздо более быстрого темпа реформ, их начинает раздражать то, что происходит в стране, и это может повлиять на масштабы помощи Запада Украине. И хотя в украинском парламенте продолжаются консультации, ищут пути выхода из кризиса, хотелось бы, чтобы мы демонстрировали нашу европейскость не на словах, а на деле. Тогда помощь Запада, включая военно-техническую, была бы значительно больше", — сказал Огрызко.

Он предполагает, что лидеры мирового сообщества не будут оказывать какое-либо давление на Порошенко в Вашингтоне.

"Мне кажется, нынешний западный мир слишком либерален для того, чтобы давить. Он наблюдает, рекомендует, но, к сожалению, мало давит, поэтому, думаю, в этом направлении ничего нового не произойдет", — подытожил дипломат.

Как известно, Порошенко сейчас находится в США с рабочим визитом, который продлится с 30 марта по 3 апреля.

Глава государства уже встретился со своим американским коллегой Бараком Обамой и вице-президентом Джозефом Байденом, которые отметили, что формирование нового правительства открывает возможности для выделения Украине третьего транша кредита в размере 1 млрд долл.

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Украина США ракеты Порошенко ядерное оружие Запад безопасность дипломат Огрызко
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