Журналист объяснил, что общего в конфликте на Донбассе и в Нагорном Карабахе

Журналист отметил, что ОБСЕ мирит конфликтующие стороны в Минске.
Журналист Роман Бочкала отметил, что урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе, как и на Донбассе, занимается Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в рамках так назваемой Минской группы.
Об этом написал на своей странице в Facebook.
"В контексте обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Десятки жертв, сбитый вертолет, БТРы и танки... Все по-серьезному. И не факт, что снова не разгорится серьезная войнушка. А теперь внимание. Мирят конфликтующие стороны в Минске. Мирит ОБСЕ. В рамках так называемой Минской группы. Ничего не напоминает?" — отметил он.
"Уже более двадцати лет прошло. Прогресса ноль", — добавил Бочкала.
В контексте обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Десятки жертв, сбитый вертолет, БТРы и танки... Все по-серьезному....Опубликовано Романом Бочкалой 2 апреля 2016 г.
Ранее в США заявили, что конфликт в Нагорном Карабахе не имеет военного решения. ОБСЕ также выступило с призывом к сторонам конфликта в Нагорном Карабахе прекратить вооруженное противостояние.
Как известно, ситуация в регионе резко обострилась в ночь на 2 апреля.
В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, используя артиллерию, минометы и другую крупнокалиберное оружие.
По данным азербайджанского ведомства, обстрел также велся по ряду жилых кварталов, расположенных неподалеку от линии соприкосновения, поэтому было решено применить меры.