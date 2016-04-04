Журналист объяснил, что общего в конфликте на Донбассе и в Нагорном Карабахе

Журналист Роман Бочкала отметил, что урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе, как и на Донбассе, занимается Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в рамках так назваемой Минской группы.

Об этом написал на своей странице в Facebook.

"В контексте обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Десятки жертв, сбитый вертолет, БТРы и танки... Все по-серьезному. И не факт, что снова не разгорится серьезная войнушка. А теперь внимание. Мирят конфликтующие стороны в Минске. Мирит ОБСЕ. В рамках так называемой Минской группы. Ничего не напоминает?" — отметил он.

"Уже более двадцати лет прошло. Прогресса ноль", — добавил Бочкала.

В контексте обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Десятки жертв, сбитый вертолет, БТРы и танки... Все по-серьезному.... Опубликовано Романом Бочкалой 2 апреля 2016 г.

Ранее в США заявили, что конфликт в Нагорном Карабахе не имеет военного решения. ОБСЕ также выступило с призывом к сторонам конфликта в Нагорном Карабахе прекратить вооруженное противостояние.

Как известно, ситуация в регионе резко обострилась в ночь на 2 апреля.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, используя артиллерию, минометы и другую крупнокалиберное оружие.

По данным азербайджанского ведомства, обстрел также велся по ряду жилых кварталов, расположенных неподалеку от линии соприкосновения, поэтому было решено применить меры.