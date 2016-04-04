Боевики продолжают штурмовать промзону Авдеевки: в ход идут танки и тяжелые минометы

В течение прошедших выходных (02-03 апреля) наиболее напряженная ситуация в зоне АТО сохранялась в районе Авдеевки Донецкой области.

Об этом народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, под Авдеевкой боевики неоднократно открывали огонь из 120-мм миномётов с позиций в районе Ясиноватской развязки и севернее улицы Ленина (п. Минеральное), а также из 82-мм автоматических гранатомётов 2Б9 "Василёк" — с позиций из посадки за трассой в районе станции Ясиноватая-2.

На позициях на западной окраине Яковлевки (севернее отвалов) фиксировалось 5 единиц 152-мм САУ 2С3 "Акация" (огонь не открывали). Восточнее рынка "Господарь" в лесном массиве фиксируется 4 единицы танков террористов на замаскированных позициях, ещё 3 танка, как и ранее, оперируют южнее Ясиноватской развязки.

Также в районе Авдеевки противник продолжает активно использовать мелкие пехотные группы и ДРГ с целью оттеснить подразделения сил АТО восточнее и северо-восточнее промзоны. Обычно данные группы действуют под прикрытием массированного огня из крупнокалиберных пулемётов, АГС-17 и СПГ-9М "Копьё", добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, за прошедшие сутки боевики 23 раза обстреляли позиции сил АТО, в частности на Донецком направлении — 16, на Мариупольском — 5 и 2 на Луганском.