Российские военные несут на Донбассе большие потери, командование убирает оккупантов с передовой

В связи с резким увеличением боевых потерь, командование 1-го и 2-го "армейских корпусов" ВС РФ получило приказ снизить до 20% долю кадровых российских военнослужащих в подразделениях, находящихся на передовых позициях.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Поэтому, по данным украинской разведки, наряду с привлечением местного населения временно оккупированных территорий востока Украины к прохождению военной службы в оккупационных корпусах ВС РФ по контракту, продолжаются мероприятия по его принудительной мобилизации.

Установлено, что в последнюю неделю марта были поставлены на учет все мужчины в возрасте от 18 до 45 лет, работающие в АО "Снежнянский машиностроительный завод" (Снежное Донецкой области). "Призывники" уведомлены о месте сбора, (в течение двух часов) и порядке прибытия в воинские части "корпуса", сказано в сообщении ГУР МОУ.

Напомним, доля местных жителей в общей численности военной группировки 1-го и 2-го "армейских корпусов" ВС РФ постоянно снижается и, в настоящее время не превышает 35%.

С целью доукомплектования подразделений и сдерживания массового увольнения, командование российских оккупационных войск приняло следующие решения:

с 4 апреля по 15 июля провести принудительный призыв на "военную службу" жителей временно оккупированных территорий Донбасса мужского пола в возрасте до 45 лет;

с 14 марта исключить юридическую возможность досрочного расторжения контракта по собственному желанию для российских наемников, воюющих "по контракту".