Тимошенко переходит в оппозицию и не хочет в новую коалицию

Лидер фракции "Батьківщини" Юлия Тимошенко заявила о переходе политсилы в парламентскую оппозицию.

Об этом политик заявила, находясь во Львове, сообщает пресс-служба партии.

"Сегодня я могу сказать консолидированное решение нашей политической силы. Мы приняли решение, что мы выходим из бесперспективного переговорного процесса о создании новой коалиции. Мы переходим в демократическую, проевропейскую оппозицию", — сказала она.

По словам Тимошенко, ее политическая команда в парламенте будет и в дальнейшем поддерживать нужные для государства законодательные инициативы.

"Если в парламенте будут рождаться законопроекты, которые реально нужны стране, которые могут помочь людям в это сложное время, наша команда в парламенте будет голосовать за то, что мы считаем правильным и нужным", — добавила она.

Лидер "Батьківщини", считает, что переход в оппозицию является единственным правильным решением в нынешних социальных и экономических условиях.

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