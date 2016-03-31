Политолог об активности Тимошенко: как девка на выданье — очень короткий срок хранения

Последняя чрезмерная активность и амбициозность Юлии Тимошенко, которая обставила рядом условий вопрос возвращения в коалицию, вызвана желанием лидера "Батькіщини" выйти на пик политической "спортивной формы".

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал на чате в "Главреде".

"Впечатление такое, что политтехнологи Тимошенко мыслят категориям спортивных тренеров: то они нагоняют своем спортсмену или клиенту пик спортивной формы, то дают организму отдохнуть. Тимошенко — это такой политический организм, который пытается быть на пике спортивной формы все время, не считая того, какую оскомину своей медиа-активности она способна набивать в обществе. Активизация и изменение тюнинга Тимошенко за последние месяцы собственно и просчитывается под то, что пик ее спортивной формы должен совпасть с пиком социального недовольства в обществе. И тут она, молодая и красивая, приходит раз спасти несчастный народ", — говорит политический эксперт.

"Понятно было, что в прошлом году выходом из коалиции РПЛ обскакала Тимошенко примерно так, как советские пропагандисты объясняли ввода советских войск в Афганистан: "Если бы на час опоздали, там бы уже были американские войска". Если бы Ляшко в прошлом году немного опоздал, то первой бы из коалиции выскочила Тимошенко. Поэтому и нынешние торги по вхождению в коалицию. А ведь понятно, что среди 18 требований Тимошенко большинство бьют по договоренностям украинских властей с МВФ, лишают Украину любого финансового маневра на этапе выхода из кризиса. Поскольку первые признаки выхода из кризиса все-таки начали просматриваться вопреки всему, начинается борьба за активы роста. Поскольку активы упадка все крепко приклеены к имени Арсения Яценюка", — подчеркнул политолог.

"То, что действия Тимошенко синхронизируются с интересами Кремля, уже даже никто не скрывает. Поэтому нынешняя активность Тимошенко очень напоминает активность девки на выданье: очень короткий срок хранения — если немножко прострочить, засидится девка навечно в одиночку. "Засидится" и "в одиночку" не касается пенитенциарной истории самой Тимошенко", — иронизирует Цибулько.

Напомним, ультиматумы Тимошенко привели к тому, что БПП и "Народный фронт" пытаются сколотить новую коалиции без "Батьківщини".