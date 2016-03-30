Коалициада на паузе: каким будет выход из кризиса

30 марта 2016, 17:00

Анонсированный на вторник день рождения нового союза не состоялся.

Верховная Рада

Коалиционный процесс вновь зашел в тупик. Попытки сформировать большинство на троих разбились об ультиматум Юлии Тимошенко, которая стала ситуативным союзником нежелающего уходить в отставку премьера.

Коалиция "Европейская Украина" перестала существовать по всем методикам подсчета — фракция Радикальной партии, заявившая о своем выходе из нее еще в сентябре, наконец, официально это подтвердила, отозвав подписи своих депутатов под коалиционным соглашением. Ранее это же сделали "Батьківщина" и "Самопоміч". В составе большинства осталось менее 226 депутатов. Несмотря на это объявлять о смерти коалиции спикер парламента, уже неделю пребывающий в статусе кандидата в премьеры, не спешит. Владимир Гройсман рассчитывал, что на днях переберется в Кабмин, как выдвиженец обновленной коалиции из фракций БПП, "Народного фронта" и "Батьківщини". Однако анонсированный на вторник день рождения нового союза не состоялся.

Неожиданно согласившаяся войти в новую старую коалицию Юлия Тимошенко так же неожиданно выдвинула ультиматум — сначала принятие почти двух десятков законопроектов, больше смахивающих на традиционные пункты предвыборной программы, и лишь потом заявления депутатов от "Батьківщини" о вхождении в коалицию. Вероятность утверждения требуемых законов невысока, поэтому будущие партнеры попытаются либо достичь компромисса с леди Ю, либо найти замену третьему участнику. Например, у Олега Ляшко кадровые претензии хоть и немалые, но все же их легче удовлетворить, чем запросы Тимошенко. К тому же ориентированная на досрочные выборы лидер "Батьківщини" будет крайне ненадежным союзником. В отличие от БПП и "Народного фронта", партия Тимошенко уверенно набирает популярность и ее пребывание в коалиции — лишь возможность скоротать время до выборов, пока ее лидер не решит, что час настал. Судьба коалиции и всего парламента фактически всецело будет в руках главы самой маленькой фракции.

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Чтобы несколько снизить аппетиты потенциального третьего союзника, БПП и "Народный фронт" стали показательно обсуждать возможность формирования коалиции на двоих путем наращивания численности фракций до необходимой суммы в 226 депутатов. До заветной цифры сейчас не достает всего лишь 6 депутатов, которых можно добрать из внефракционных. Так, ряды фракции БПП уже пополнила изгнанная ранее из "Самопомочі"  Ирина Суслова, переговоры с другими потенциальными новобранцами ведутся. Теоретически такой вариант возможен, но работоспособность коалиции в 226 депутатов будет равна нулю. В 2007-м году такая коалиция из БЮТ и НУ-НС едва смогла избрать премьера и правительство, да и то лишь со второй попытки, когда депутаты, словно школьники, высказывали свою позицию голосом и поднятием руки. И это было единственное решение, которое большинство смогло принять без помощи других фракций.

Создавать коалицию из предельно допустимой численности депутатов в нынешних условиях, когда новому правительству предстоит убедительно доказать способность следовать реформаторскому курсу, означает заведомо ставить его под удар. Хотя после показательного оперативного лишения депутатских мандатов Николая Томенко и Егора Фирсова в БПП могут рассчитывать на повышение партийной дисциплины, добиться 100% поддержки  коалицией необходимых правительству законопроектов — нереализуемая задача. Придется регулярно подключать "помощь зала" и выдерживать массированный обстрел из оппозиционного лагеря, который усилят "Батьківщина" и "Самопоміч". Скорее всего, "коалиция на двоих" — не более чем настойчивое предложение потенциальным союзникам  снизить требования.

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Стоит отметить, что выдвижением ультиматума Тимошенко помогла задержаться в премьерском кабинете Арсению Яценюку, за увольнение которого активно выступает. Хотя "Народный фронт" и вступил в переговорный процесс по обновлению старой коалиции или созданию новой, заявление премьера об отставке там обещают представить только после того, как увидят состав нового правительства и его программу. А процесс согласования кандидатур при желании можно затянуть надолго. Яценюк не теряет надежды удержаться в своем кресле до осени и продолжает имитировать бурную деятельность. И вряд ли его пугает угроза Юрия Луценко, что фракция БПП выйдет из уже несуществующей коалиции. Досрочные выборы для президентской силы столь же нежелательны, как и для премьерской, а неспособность Петра Порошенко выполнить  данное западным лидерам обещание урегулировать политический кризис до конца марта не повышает его позиции в глазах партнеров. Не исключено, что в ходе визита в Вашингтон украинскому президенту вновь посоветуют объединиться с премьером для реализации реформ. 

Затянувшийся политический кризис подталкивает политиков к поиску ситуативных решений, которые приведут лишь к его углублению. Новая старая коалиция станет исключительно временным союзом, призванным сформировать Кабмин и сохранить нынешний состав парламента на несколько месяцев. Оценка дееспособности связки парламент-правительство в новом формате вынесена за скобки переговорного процесса.

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авторская статья Гройсман Тимошенко Наталия Гейчук шантаж коалиция Самопомич Батькивщина тупик
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