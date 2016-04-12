Западные СМИ рассказали, почему США отказались готовить снайперов для украинской армии

Недавно США отклонили просьбу Украины о подготовке снайперов для ее вооруженных сил, поскольку в Вашингтоне посчитали, что речь идет о навыках наступательного характера.

Об этом идет речь в материале газеты USA Today, передает "Голос Америки".

Издание отмечает, что решение вызвало критику со стороны республиканских законодателей, которые заявили, что нынешняя политика слишком осторожна, чтобы сдержать агрессивные шаги президента России Владимира Путина в регионе.

Также газета пишет, что политика США направлена на обучение оборонным навыкам, для того, чтобы избежать эскалации конфликта.

Кроме того, издание отмечает, что некоторые критики обеспокоены тем, что эта политика отражает подход, который не работает в отношении экспансионистской политики Путина.

Республиканский конгрессмен Данкан Хантер и другие республиканские законодатели подвергли критике администрацию Обамы за ограничение помощи украинской армии "нелетальными" поставками, такими как медицинское оборудование, приборы связи и радары.

"Если вы находитесь там, то почему бы не готовить их так, как нужно украинской стороне для противостояния наступательным действиям России? — Заявил Хантер, член комитета Палаты представителей по вооруженным силам, который недавно посетил Украину. — Насколько добренькими вы можете быть, пока Путин завоевывает мир? "

По данным USA Today, в Украине находится несколько сотен американских военных инструкторов. Американская миссия по обучению началась с работы с украинскими пограничниками и Национальной гвардией, которые несут ответственность за внутреннюю безопасность. Однако недавно эта работа охватила и традиционные вооруженные силы Украины.

Канада и Литва, которые также занимаются подготовкой украинских силовиков, не связанные аналогичными ограничениями, пишет издание.

Заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер заявил, что Соединенным Штатам придется пройти по тонкой линии, помогая Украине так, чтобы не спровоцировать российскую реакцию.

"Цель состоит в том, чтобы помогать украинской стороне повышать свою эффективность в защите своей территории без эскалации конфликта", — заявил Карпентер USA Today.

Напомним, ранее сообщалось, что в зону АТО направят антиснайперскую группу Нацгвардии.