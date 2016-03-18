В зону АТО направят антиснайперскую группу Нацгвардии — Турчинов

Для ликвидации в зоне проведения антитеррористической операции вражеских снайперов, на базе Национальной гвардии Украины в Новых Петровцах создается специальная группа.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает "Новое время".

Он отметил, что в последнее время боевики террористических организаций ДНР/ЛНР делают ставку на своих снайперов.

"В зоне проведения антитеррористической операции, нарушая минские договоренности, российские оккупационные войска, террористы ведут снайперскую войну", — заявил секретарь СНБО.

Вместе с тем он не сообщил каких-либо подробностей подготовки антиснайперской группы НГУ, отметив лишь, что противостоять подобным действиям террористов, будут специалисты высокого уровня, способные нейтрализовать и уничтожать вражеских снайперов.

Также Турчинов анонсировал открытие лаборатории по созданию специальных боеприпасов для снайперского оружия.

"В ближайшее время в центре подготовки снайперов будет создана научно-исследовательская лаборатория, которая будет исследовать и производить специальные боеприпасы для снайперского оружия, которое позволит точно поражать врага на больших расстояниях", — сообщил он во время посещения учебного центра.

Турчинов также вручил военным первую партию экспериментальных снайперских винтовок производства ГК "Укроборонсервис".

Напомним, ранее Турчинов назвал причину, по которой Украина не получила оружие от иностранных партнеров.

Фото: СНБО.