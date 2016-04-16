Генерал-разведчик рассказал, где можно ждать активизации боев на Донбассе

Активные обстрелы позиций украинских военных боевиками связаны с геополитическими задачами России, которая пытается заставить Киев действовать по минскому сценарию в редакции Москвы.

Об этом генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал в комментарии "Главреду".

"Недавно состоялось закрытое заседание у (президента РФ Владимира) Путина, который определил стратегию в отношении Украины и официально заявил, что вопрос по Украине будет скоро решаться, понятно, что по сценарию Российской Федерации", — говорит военный эксперт.

"Активизация обстрелов (как например, под Широкино) — это повод, чтобы расширить зону конфликта, показать нашим гарантам — Германии, Франции и США — что эскалация конфликта возможна, что может быть расширение зоны конфликта, что нужно задействовать все силы для выполнения Минских соглашений по сценарию России. Москва добивается, чтобы Украина срочно вышла на переговоры, признав боевиков их стороной, чтобы приняла соответствующее законодательство и начала процесс по подготовке к выборам под контролем России. Этот сценарий РФ давно предусматривала, но никак не может его реализовать. Он существует давно, о нем не раз говорили, а сейчас наступил момент, чтобы заставить украинскую сторону играть по нему. Какими способами? С помощью мощных партнеров: США, Германии и Франции. В первую очередь, Россия работает в этом направлении", — подчеркнул генерал армии.

По его словам, тактические моменты тоже имеют значение для боевиков: "Они эксплуатируют тему, что украинская сторона якобы готовит контрнаступление, и под этим предлогом расширяют зону боевых действий. Идею раскручивают СМИ РФ: они говорят, что якобы Украина провоцирует и наступает, в результате расширяется зона конфликта и возникает угроза широкомасштабных военных операций. При этом преследуется геополитическая цель — додавить Украину, чтобы она выполнила все пункты Минских соглашений в редакции России, чтобы законсервировать конфликт, провести выборы на оккупированной территории и дальше контролировать этот регион как дестабилизирующий фактор для всей Украины".

"Осенью нас ожидает мощный внутренний кризис (и социально-экономический, и политический). На этом фоне начнется активный политический процесс, призванный изменить формат украинской власти в результате массовых выступлений — чтобы к власти пришли и члены правительства, и президент пророссийской ориентации. Это реальная стратегия России. Это все делается для того, чтобы страны-гаранты более активно давили на президента Порошенко, чтобы он шел навстречу РФ", — говорит экс-глава Службы внешней разведки Украины.

"Количество обстрелов будет периодически то увеличиваться, то уменьшаться в зависимости от того, какими будут форматы наших действий, связанных с обороной и безопасностью. Однако может быть активизация боев, особенно в районе Марьинки, Авдеевки, Песок и Станицы Луганской, также под особой угрозой сейчас Ясиноватая и частично сам Луганск. Это те направления, по которым будет расти количество обстрелов и активность боевиков, причем с нарушением Минских соглашений в части применения тяжелого вооружения, включая танки, артиллерию и ракетные системы. Так что сейчас реальна угроза расширения и зоны конфликта, и количества обстрелов, и видов вооружения, которое будет применяться. Но все это направлено не на решение тактических вопросов. Для боевиков это повод, чтобы действовать более активно и проводить более мощные операции по захвату территорий. Те политические фигуры, которые контролируют ситуацию, как раз и инициируют такие огневые атаки, чтобы заставлять западные страны активнее включаться в процесс минского урегулирования", — резюмировал Николай Маломуж.

Напомним, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал в комментарии "Главреду", что боевики обстрелами позиций украинских военных пытаются напомнить о себе и реагируют на занятие силами АТО важных позиций или высот.

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