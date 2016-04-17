У Порошенко рассказали, где на Донбассе сложная обстановка: карта зоны АТО

В течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассе боевики десятки раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции силовиков, на Донецком направлении сложна обстановка.

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что на востоке нашей страны в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, а еще три бойца — получили ранения.

"На Луганском направлении вражеские провокации произошли сразу на нескольких участках фронта: в Станице Луганской, Трехизбенке и Попасной. Всего там зафиксировано восемь обстрелов", — отметил полковник.

На Донецком обстановка традиционно сложная. "Произошло 30 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, из них почти половина — минометные… "Горячие точки" — Зайцево, Майорск, Авдеевка, Пески", — добавил Мотузяник.

На Мариупольском направлении 16 апреля зафиксировано 12 вражеских обстрелов. "Противник нарушает "режим тишины" по всему фронту: в Марьинке, в районе Докучаевска, а также южнее, у Азовского моря (Павлополь и Широкино)", — подчеркнул спикер.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", почему боевики на востоке Украины с каждым днем все чаще обстреливают позиции украинских военных. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Карта: mediarnbo.org