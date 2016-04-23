Вместо новой волны мобилизации. Порошенко решил резко увеличить денежное обеспечение армии

Вместо объявления новой волны мобилизации президент Украины Петр Порошенко принял решение увеличить денежное обеспечение украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Я принял решение вместо объявления новой волны мобилизации — резко увеличить денежное обеспечение украинского воина", — заявил Порошенко в ходе своей рабочей поездки в Запорожье.

Я прийняв рішення замість оголошення нової хвилі мобілізації - різко збільшити грошове забезпечення українського воїна — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 квітня 2016 р.





Напомним, ранее Порошенко заявлял о том, что возможно седьмая мобилизация будет последней в этом году.