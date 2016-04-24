"Новороссия" умерла, но Путин продолжит давить на Украину — российский политолог

Идеи Владимира Путина о мифических "Русском мире" и "Новоросии" умерли, поскольку с самого начала были лишь фантазией российского президента, но Москва продолжит политически давить на Украину.



Об этом написал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в своей статье для "Апострофа".



Именно поэтому, уверен эксперт, Путин хочет втолкнуть оккупированные территории Донбасса как раковую опухоль в политическое тело Украины.



"Путину по-прежнему жизненно необходимо заблокировать европейский вектор Украины. Поэтому он хочет втолкнуть "Лугандонию" как раковую опухоль в политическое тело Украины. Частично ему здесь подыгрывают Меркель и Олланд (лидеры Германии и Франции, — ред.), которые строят свой миротворческий имидж на "реализации Минских соглашений", — отмечает Пионтковский.



По его мнению", Москва не может пойти на военное обострение, но Кремль делает ставку на политический путь разрушения Украины, поэтому Украине сейчас особенно важно не поддаваться на его "дипломатические уловки".



"Европейский выбор был сделан еще два года назад и он необратим. Поэтому итоги недавнего "референдума" в Нидерландах никак не должны повлиять на европейский вектор развития Украины. Тем более, что голландский парламент отверг предложение оппозиции аннулировать ратификацию соглашения об Ассоциации ЕС и Украины. Все истории с проплаченным Москвой "референдумом" можно забыть", — считает политолог.



Пионтковский подчеркнул, что новому правительству Украины нужно эффективней заниматься реформами и поднимать как можно скорее экономику страны, поскольку "иного пути в Европу нет".

Эксперт также отметил, что касается Минских соглашений, то всем очевидно, что "Путин никогда не отдаст контроль над границей и не выведет войска. Единственный положительный результат соглашений – прекращение огня и зафиксированная линия раздела между воющими сторонами, которую способна удерживать украинская армия.



А все, что там на временно оккупированных территориях происходит – это полная ответственность оккупационных войск России. После падения путинского режима эти территории, также как и Крым вернутся, в состав Украины. А сегодня никаких МоторЫл и Ахметовых в политическом поле Украины быть не должно.

Ранее Пионтковский заявил, что Путин хочет, чтобы его боялся собственный народ и весь остальной мир.