Порошенко решил назначить генерала Воронченко командующим ВМС

Президент Украины Петр Порошенко принял решение назначить командующим Военно-морскими силами ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Воронченко.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"После консультаций с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, министром обороны и начальником Генерального штаба ВСУ, я принял решение согласовать вашу кандидатуру. Мы даем некоторое время для того, чтобы вы могли проявить свои лучшие качества", — сказал президент.

Глава государства напомнил, что два года назад Воронченко проявил мужество и верность военной присяге во время незаконной аннексии Крыма и делал все возможное для сохранения военной техники и вывода личного состава своей части на материк.

В ходе встречи с Воронченко президент подчеркнул необходимость уделить особое внимание тем морякам и членам их семей, которые остались верными украинской военной присяге и вышли из Крыма.

При этом глава государства подчеркнул, что Военно-морские милы Украины для него, как Верховного Главнокомандующего, "остаются одним из первых приоритетов".

Кроме того, Порошенко отметил важность возвращение Одессе "статуса морской столицы Украины" и скорейшего обустройства штаба Военно-морских мил Украины в городе.

В свою очередь Воронченко представил свое видение первых шагов на новом посту и отметил необходимость развития ВМС Украины в полном соответствии со стандартами НАТО.

Напомним, 15 апреля Порошенко уволил Сергея Гайдука с должности командующего Военно-морских сил ВСУ.