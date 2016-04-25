Порошенко решил назначить генерала Воронченко командующим ВМС

Воронченко представил свое видение первых шагов на новом посту.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"После консультаций с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, министром обороны и начальником Генерального штаба ВСУ, я принял решение согласовать вашу кандидатуру. Мы даем некоторое время для того, чтобы вы могли проявить свои лучшие качества", — сказал президент.
Глава государства напомнил, что два года назад Воронченко проявил мужество и верность военной присяге во время незаконной аннексии Крыма и делал все возможное для сохранения военной техники и вывода личного состава своей части на материк.
В ходе встречи с Воронченко президент подчеркнул необходимость уделить особое внимание тем морякам и членам их семей, которые остались верными украинской военной присяге и вышли из Крыма.
При этом глава государства подчеркнул, что Военно-морские милы Украины для него, как Верховного Главнокомандующего, "остаются одним из первых приоритетов".
Кроме того, Порошенко отметил важность возвращение Одессе "статуса морской столицы Украины" и скорейшего обустройства штаба Военно-морских мил Украины в городе.
В свою очередь Воронченко представил свое видение первых шагов на новом посту и отметил необходимость развития ВМС Украины в полном соответствии со стандартами НАТО.
Напомним, 15 апреля Порошенко уволил Сергея Гайдука с должности командующего Военно-морских сил ВСУ.