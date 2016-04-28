Трагедия в Еленовке: ОБСЕ узнали, откуда велся обстрел

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ расследовали место взрыва на блокпосту в Еленовке Донецкой области, где погибли 4 мирных жителя.

Как говорится в отчете ОБСЕ, снаряды упали в 650 метрах севернее блокпоста, который контролируется пророссийскими боевиками так называемой ДНР и расположен на расстоянии 4 километров восточнее линии разграничения.

Наблюдатели СММ провели анализ двух воронок непосредственно на месте инцидента и еще двух в жилом квартале поблизости. В результате обследования характера падения снарядов было установлено, что обстрел осуществлялся с западно-юго-западного направления, вероятнее всего — из 122-мм артиллерии.

К таким же выводам относительно направления, откуда был нанесен обстрел, представители ОБСЕ пришли и после обследования места падения снарядов на другой улице в Еленовке — Московской. В указанном направлении расположены территории, подконтрольные Украине.

"На север, на улице Московской, СММ зафиксировала несколько незначительных повреждений жилых домов и надворных построек. Анализ трех воронок показал, что огонь велся, предположительно, из западно-юго-западного направления. При этом калибр примененного оружия был не менее 120 мм", — говорится в отчете.

Также наблюдатели поговорили с очевидцами данного инцидента.

"Боевики ДНР и двое жителей рассказали наблюдателям о том, что обстрел велся ночью в 02:45.

Директор морга в Донецке сообщил СММ, что в тот же день с Еленовки к ним привезли четыре тела – трех мужчин и одну женщину. По предоставленной информации, в городскую больницу поступил один человек с осколочными ранениями", — подытожили в ОБСЕ.

Напомним, штаб АТО обвинил боевиков в провокации в Еленовке и гибели четырех человека. В ответ боевики заявили о гибели уже 6-ти человек, а число раненых якобы возросло до 10-ти.