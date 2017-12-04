Геращенко предлагает сажать на 5 лет за отрицание российской агрессии

Народный депутат Верховной Рады, входящий во фракцию "Народного фронта", намерен зарегистрировать законопроект о дополнении Уголовного Кодекса, предлагающий ввести уголовную ответственность до 5 лет за отрицание факта российской агрессии.

"Для того, чтобы защитить информационное пространство Украины от "мураевщины" и использовать силу закона, я сегодня подписал законопроект о дополнении Криминального Кодекса Украины статьей 442-1, которой предлагаю ввести уголовную ответственность (до 5 лет лишения свободы) за публичное отрицание факта военной агрессии Российской Федерации против Украины. Завтра этот законопроект я зарегистрирую в Верховной Раде и предлагаю внести его в повестку дня", — написал Геращенко в Facebook.

Геращенко также отметил, что сейчас выступления, отрицающие факт российской агрессии, не наказуемы по законодательству.

"Неоднократно Мураев и ему подобные публично отрицают факт российской агрессии, называют ситуацию с оккупацией части Донбасса Россией "гражданской войной", в точности выполняя таким образом темники российской пропаганды. С точки зрения закона такие выступления Мураева и ему подобных не наказуемы. Они прикрываются свободой слова и плюрализмом мнений.

Да, действительно, статья 34 Конституция Украины гарантирует свободу мысли и слова, право на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Однако, эта же статья предусматривает возможность ограничения законом, в интересах национальной безопасности, территориальной целостности, общественной морали", — заявил Геращенко.

Напомним, активисты заблокировали телеканал NewsOne с требованием извинения от владельца канала, внефракционного нардепа Евгения Мураеа за то, что он назвал Евромайдан "государственным переворотом".

Ранее Владимир Вятрович рассказал, как украинцы борются с "совком" в головах.