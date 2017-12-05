Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск

Полиция получила постановление Генпрокуратуры об объявлении экс-председателя Одесской ОГА, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили в розыск.

"Национальная полиция Украины подтверждает, что следователь Генеральной прокуратуры Украины вынес постановление об объявлении в розыск подозреваемого лица — гражданина Саакашвили Михеила Николозовича 21.12.1967 г. р.", — говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.

"Осуществление розыска поручено Национальной полиции и Службе безопасности Украины", — добавили в полиции.

В свою очередь пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко заявил, что Постановление об объявлении в розыск Саакашвили дает законные основания для задержания его правоохранителями.

"Как раз это постановление — об объявлении в розыск, дает законные основания для того, чтобы его задержали правоохранители... Где это будет происходить, при каких условиях, не готов сказать, но если Саакашвили сам придет к следователю, то смысл этого постановления об объявлении в розыск уже теряется", — сообщил он в эфире телеканала "112 Украина".

Лысенко подчеркнул, что Саакашвили ждут на допрос в СБУ.

"На допрос его ждет следователь СБУ. Ему об этом сообщили еще сегодня с утра, когда вручали постановление, которое подходит для того, чтобы он явился на этот допрос. Это происходило в присутствии его адвоката. Все происходило в рамках законодательства. То есть никаких нарушений не было. Единственное и большое значительное нарушение сделал сам Саакашвили, когда сбежал из-под стражи", — сказал он.

Пресс-секретарь ГПУ также на вопросы по поводу того, что адвокат Саакашвили якобы не ознакомился с постановлением о его задержании: "В квартире, когда туда прибыли следователи ГПУ и представители СБУ, находился и адвокат Михеила Саакашвили, и им было предоставлено постановление о задержании, они с ним ознакомились. Если они подпись не поставили — это не значит, что они не ознакомились. Они его видели, но это их право — ставить подпись или нет. Но все документировалось".

Напомним, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли под Верховную Раду.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задерживали в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 Уголовного кодекса Украины).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В свою очередь Саакашвили отверг обвинения Луценко в содействии участникам преступных организаций.

Луценко также поставил Саакашвили ультиматум: есть 24 часа на добровольную явку к следователю.