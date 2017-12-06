В Украине отмечают День Вооруженных сил, Порошенко поздравил "мужественных защитников Родины"

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных сил.

Президент Петр Порошенко поздравил "мужественных защитников Родины" на своей странице в Facebook.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман также поздравил защитников с праздником на своей странице в Facebook.

"С Днем Вооруженных сил Украины! Силы, вдохновения, крепкого здоровья каждому нашему Герою!" — написал он, опубликовав видео.

В этот день 1991 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Вооруженных Силах Украины", "Об обороне Украины", а 13-го декабря – Концепцию обороны и строительства Вооруженных Сил Украины, которые определили основные принципы и направления развития украинского войска.

Украина унаследовала от СССР одну из самых мощных военных группировок в Европе, оснащенную ядерным оружием и относительно современными образцами вооружения и военной техники. Но ни для кого не секрет, что за 20 лет независимости украинская армия была почти уничтожена. На протяжении десятилетий происходили массовые сокращения кадровых военнослужащих, некоторые военные сами бросали службу, не видя в армии никакой перспективы, пишет Укринформ.

Кроме внутренних факторов добавились и внешние: все это время Украине приходилось преодолевать огромное давление Москвы, которая всячески противилась наличию в нашей стране дееспособных Вооруженных сил. Все эти годы Москва действовала по-разному, в зависимости от внутриполитической ситуации как в Украине, так и в России. Сначала это были дипломатические средства, но со временем дошло и до открытой вооруженной агрессии. После Революции Достоинства и начала вооруженной агрессии России – аннексии Крыма, военных действий на востоке нашей страны, началась новая страница летописи украинских Вооруженных сил.

Несмотря на тотальную разруху в армии, коррупцию, предательство, потери и коварство врага, украинским военным удалось отстоять независимость Родины, защитить собственный народ от агрессора, а также восстановить обороноспособность Вооруженных сил. Именно они — украинские воины, преданные до последнего присяге, являются лицом новой украинской армии с ее неистребимым духом мужества, памятью о героическом прошлом и ориентацией на будущее.