Свободной Польше не нужна Украина - польский МИД

Украине необходима Польша, а вот Польша без Украины и сама прекрасно справится со всеми своими делами.

Такое мнение высказал руководитель политического кабинета польского МИД Ян Парис, сообщает портал "RMF24".

"Мне хотелось бы четко сказать, что сильная и независимая Украина важна для Польши, но это неправда, что существование Украины является необходимым условием существования свободной Польши", - сказал он.

Дипломат также отметил, что после окончания процедуры выхода Великобритании из Евросоюза Польша станет в нем пятым по рангу государством и будет главной страной восточного фланга НАТО.

Напомним, ранее глава польского МИД рассказал о виновных в конфликте между Украиной и Польшей.