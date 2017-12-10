Свободной Польше не нужна Украина - польский МИД

Представители польского внепнеполитического ведомства по-прежнему позволяют себе "громкие" высказывания в адрес Украины.
Украине необходима Польша, а вот Польша без Украины и сама прекрасно справится со всеми своими делами.
Такое мнение высказал руководитель политического кабинета польского МИД Ян Парис, сообщает портал "RMF24".
"Мне хотелось бы четко сказать, что сильная и независимая Украина важна для Польши, но это неправда, что существование Украины является необходимым условием существования свободной Польши", - сказал он.
Дипломат также отметил, что после окончания процедуры выхода Великобритании из Евросоюза Польша станет в нем пятым по рангу государством и будет главной страной восточного фланга НАТО.
Напомним, ранее глава польского МИД рассказал о виновных в конфликте между Украиной и Польшей.