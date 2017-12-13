"Языковую статью" закона "Об образовании" изменять не будем - Гриневич

Выводы Венецианской комиссии по языковой статье закона "Об образовании" не накладывают Украину обязательства изменять ее.

С таким заявлением в среду, 13 декабря, выступила глава Министерства образования и науки Лилия Гриневич, сообщает "ZN".

"Мы не будем вносить никаких изменений в статью 7 закона "Об образовании". Фактически из рекомендаций Венецианской комиссии следует лишь то, что необходимо продлить переходный период, особенно это актуально для тех национальных меньшинств, для которых изучение украинского языка является сложным", - сказала Гриневич журналистам.

К слову, ранее специалисты украинского Минобразования заявили о том, что рекомендация насчет русского языка обучения не вошла в финальный пункт выводов Венецианской комиссии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Венецианская комиссия поставила точку в "языковом споре" между Венгрией и Украиной.