Украина и Польша договорились сократить "черный список" — Порошенко

Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда договорились сократить "черный список" лиц, которым запрещен въезд в страны.

"Мы договорились сократить перечень лиц, которым запрещен въезд в наши страны, и сделать несколько других вещей, которые снизят уровень напряженности в этих чувствительных вопросах", — добавил глава государства, пишет УНИАН.

По словам Порошенко, историю необходимо оставить историкам, а "политики должны заниматься будущим".

"Мы должны найти абсолютно четкий путь выхода из этой ситуации. Поэтому мы приняли решение о повышении уровня и перезагрузке Комиссии (по историческим вопросам — ред.), поэтому мы приняли решение о том, что она в кратчайшие сроки должна собраться, выработать и дать "зеленый свет" эксгумации", — заявил он.

По его словам, у Польши и Украины есть общее понимание: от исторических конфликтов выигрывает только Россия.

"У нас есть абсолютно четкое понимание, и у меня, и у господина президента — от исторических конфликтов между Украиной и Польшей выигрывает одна сторона. И это не Украина, не Польша, а Россия", — подчеркнул Порошенко.

Стоит отметить, что в Польше официально начал действовать "черный список" украинцев, созданный из-за противоречий по историческим вопросам.