Экс-глава полиции безопасности Эстонии попробует искоренить коррупцию в Украине

Рабочую группу экспертов, целью которой станет внедрение мер по борьбе с коррупцией в Украине, возглавит экс-заместитель гендиректора полиции безопасности, в настоящее время — советник адвокатского бюро Nove Эрик Хелдна (Eerik Heldna).

"Главной целью разработанного по инициативе Европейского союза проекта "EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine (EUACI) 2017-2019" станет сокращение удельного веса коррупции в Украине, распространение соответствующего опыта и внедрение практики, нашедшей широкое распространение в Эстонии", — сообщило бюро Nove в среду.

Рабочая группа под руководством Э.Хелдна, состоящая из работников полиции и пограничной охраны, окажет поддержку Национальному антикоррупционному бюро Украины путем обучения служащих и развития НАБУ.

Первоочередной задачей станет в 2018 году выявление потребностей украинских партнеров в подготовке кадров и, исходя из этого, предстоит разработать программу обучения и провести тренировки в Киеве и Таллинне.

Проект финансируется за счет средств Агентства развития Дании и средств развития сотрудничества МИД Эстонии.

Э.Хелдна около 20 лет работал в органах правопорядка и безопасности Эстонии, имеет опыт сотрудничества с украинскими защитниками правопорядка.

Напомним, ранее в Госдеп США выразил сомнение в желании властей Украины бороться с коррупцией.