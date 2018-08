Лидеры ЕС еще раз продлили санкции против России - журналист

Лидеры стран, входящих в Европейский союз, согласовали полугодовое продление срока санкций против российской экономики.

Такую информацию в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter опубликовал собственный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Руководители EС дали зеленый свет, чтобы продлить экономические санкции ЕС против России еще на 6 месяцев. Официальное продление на следующей неделе",- написал журналист.

Напомним, немногим ранее сообщалось о том, что новые санкции против России одобрил президент США Дональд Трамп.

Eu leaders given green light to extend the EU's economic sanctions on #Russia by another 6 months. Official roll over next week. #Ukraine #Russia #Crimea #Euco