Жалко смотреть. Россия использует дипломатию как "хрущевский ботинок" — Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сравнил функции дипломатии в современной России с "хрущовським ботинком".

"В безответственных руках дипломатия превращается в инструмент войны. Как, например, в современной России, где функции дипломатии часто сводятся к функции ботинка, которым Хрущев в свое время стучал по ооновской трибуне", — отметил министр в статье в "Зеркале недели".

Климкин отметил, что ему жалко смотреть на российских коллег, которые теперь вынуждены отрабатывать повестку дня войны, ненависти и лжи.

"Трудно забыть, как на прошлой неделе на венской конференции министров ОБСЕ опытный дипломат Сергей Лавров на вопрос относительно возможного осуждения действий России не нашел ничего лучшего, чем пренебрежительно бросить: "Осуждайте!", — говорит допломат.

Глава МИД Украины выразил надежду, что когда-то дипломатия РФ вспомнит о своих задачах.

"Я имею надежду, что когда-то, еще при моей жизни, "хрущевский ботинок" все же перестанет стучать — и российская дипломатия вернется к своим нормальным функциям: открывать дверь для сотрудничества, а не распространять ложь и пренебрегать чужой болью", — написал он.