В полиции назвали число пострадавших в столкновениях под Октябрьским

В результате столкновений со сторонниками Михеила Саакашвили под Октябрьским дворцом в центре столицы Украины пострадали 32 правоохранителя.

Такую информацию вечером в воскресенье, 17 декабря опубликовала пресс-служба киевского Главка полиции.

По данным ведомства, пострадавшие - 15 нацгвардейцев и 17 полицейских - госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. Кроме того, у некоторых из них зафиксированы ушибы тела.

Информация о других пострадавших сейчас уточняется, добавили представители полиции.

"Участники акции под Октябрьским дворцом устроили стычку с правоохранителями, в ходе которой они начали применять неизвестный газ раздражающего действия, бросали петарды и бутылки с водой. Кроме того, у некоторых военнослужащих отобрали спецсредства [...] В настоящее время ситуация в столице спокойная. Полицейские продолжают нести службу в центральной части Киев", - говорится в сообщении пресс-службы Главка.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сторонники Саакашвили отказались от захвата Октябрьского дворца.



