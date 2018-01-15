В Раде рассказали о судьбе закона о коллаборационизме

Депутаты Верховный Рады Украины не намерены спешить с принятием закона об уголовной ответственности за коллаборационизм.

С таким заявлением выступил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, нардеп от "БПП" Иван Винник, сообщает "Обозреватель". "Члены нашего комитета еще не обсуждали повестку дня работы на эту неделю. Я не могу пока обоснованно сказать: будем ли мы рассматривать законопроект 7425 "О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма" на этой неделе. Но я лично уже видел этот законопроект. Он подготовлен как нардепами "Народного фронта", так и членами нашего комитета", - сказал народный избранник.

По словам Винника, непосредственно текст законопроекта разделен на две части.

"Первое и ключевое - это определение понятия "коллаборант" и "коллаборационизм". А второе − это нормы об усилении уголовной ответственности за коллаборационизм, что включает целый спектр запретов и последствий за пособничество российским агрессорам. Эти нормы об усилении ответственности за сотрудничество с врагом рассмотрит комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности", − сказал нардеп.

Кроме того, Винник выразил уверенность в том, что длительных дискуссий и споров в ходе рассмотрения законопроекта никак не удастся избежать, поэтому на его принятие уйдет не одна пленарная неделя.

Напомним, ранее нардеп Геращенко рассказал, как накажут донецких коллаборационистов.