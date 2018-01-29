"Неприступная крепость". В аннексированном Крыму Аксенов "выдал" новый "перл"

"Руководитель" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов назвал полуостров "неприступной крепостью".

Соответствующее "заявление" чиновник сделал в интервью американской радиостанции National Public Radio (NPR).

"Крым никогда не вернется в состав Украины, и нет смысла ставить любые условия для достижения этого", — сказал он.

Также Аксенов отметил, что после "воссоединения с Россие" Крыме в военном плане ничего не угрожает. Отвечая на вопрос журналиста о местной экономике, Аксенов заявил, что санкции на ней не отразились практически никак.

Напомним, ранее в сети высмеяли новый крымский портрет Путина и Медведева.