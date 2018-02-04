Визит немецких депутатов в Крым может иметь для них "плачевные последствия" — посол в Германии

Визит нескольких немецких депутатов в аннексированный Россией Крым является "безответственным вояжем".

По мнению посла Украины в Германии Андрея Мельника, визит представителей партии "Альтернатива для Германии" в Крым может иметь для них "плачевные последствия".

"Безответственный вояж нескольких политиков из партии "Альтернатива для Германии" местного масштаба в незаконно оккупированный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия. Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно. Ну что ж, увидим", — написал Мельник в своем Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что 3 февраля, в аннексированный Россией Крым прибыла немецкая делегация из трех региональных парламентов ФРГ.