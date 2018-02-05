Псевдоисторическое мракобесие. Чорновил о польском "антибандеровском законе"

Благодаря польской политической партии "Право и справделивость" (PiS) и "антибандеровскому закону" теперь типичный поляк времен Второй мировой – это коллаборант, сотрудничавший с нацистами.

Об этом сказал политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил в Facebook.

"Благодаря мракобесию от PiS и антиукраинскому, ксенофобскому и противонаучному закону теперь для большей части мира типичный поляк того времени — это один из нескольких сотен тысяч коллаборантов, сотрудничавших с нацистами, десятков тысяч тех, кто передал немцам для уничтожения еврейские семьи, участники многочисленных еврейских и цыганских погромов, внутриконцлагерными полицаями капо из уголовного польского элемента... Этого добивались?", — пишет аналитик.

Он также отметил, что это "вопрос не только к полякам, которые попали в полосу псевдоисторического мракобесия, но и к тем нашим патриотам, которые предлагают осуществить аналогичные шаги уже в Украине".

По его словам, "еще месяц назад в глазах всех иностранцев поляки времен Второй мировой войны ассоциировались исключительно с движением сопротивления, Варшавским восстанием, героической армией Андерса под Монте-Кассино, католическими монахинями, которые спасали еврейских детей, десятками польских юношей, прорвавшихся через ограждение Варшавского гетто, чтобы принимать участие в Восстании обреченных..."

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