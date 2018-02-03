Скандальный польский закон. Аналитик объяснил, чего опасаться украинцам

3 февраля 2018, 01:33

В Польше есть ностальгирующие группы, которые сосредоточены вокруг польского Института национальной памяти.

Антиукраинскую истерию в Польше раздуть не удается

Новый закон об Институте национальной памяти Польши является "внутренними польскими разборками" и практически не будет иметь последствий для украинско-польских отношений.

Об этом заявил политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил в комментарии "Главреду".

Он рассказал, что в Польше есть ностальгирующие группы, которые сосредоточены вокруг польского Института национальной памяти.

"А это — "кодло" реваншизма, которое считает, что им все должны, все плохие и все всё делают не так, а только поляки — прекрасны. Однако то, что делает польский Институт национальной памяти, мне все больше напоминает агитпроп РФ. Они спекулируют на истории, искажают и переписывают ее", — пояснил аналитик.

По его словам, закон про польский институт национальной памяти создает колоссальный набор проблем для Польши со всем миром, ведь закон запрещает нормальную дискуссию на исторические темы.

"Евреи, погибшие вследствие Холокоста, в большинстве своем лишились жизнь при "содействии" автохтонного населения. А во всех концлагерях были так называемые "капо" — уголовный элемент польского происхождения, которые были концлагерными полицаями, на руках которых кровь тысяч убитых и евреев, и украинцев, и поляки. Куда деть эти факты? Куда деться от того, что одни поляки евреев прятали, а другие поляки — сдавали немцам? И любая академическая дискуссия на уровне ученых, без какой-либо пропаганды, которая будет касаться подобных тем, теперь, согласно этому закону, будет уголовным преступлением, за которое будут сажать в тюрьму. За научную дискуссию в тюрьму! Для Евросоюза это даже похлеще, чем польская судебная реформа и давление на прессу", — полагает Чорновил.

Он подчеркнул, что Украина пострадала из-за того, что она окончательно потеряла своего влиятельного союзника и адвоката в мире.

"Этот закон — помутнение, которое направлено не против Украины, а внутрь самой Польши. Но то, что отныне мы не можем рассчитывать на Польшу как на сильного союзника, — это уже факт. Польша полностью утратила свои позиции в Евросоюзе, теряет их сейчас и в мире. Польше самой сейчас нужны адвокаты. И, когда Польша сама начнет инициировать какие-то вещи в поддержку Украины, нам это может теперь только навредить", — отметил эксперт.

По его мнению, Украине необходимо как-то ответить на этот шаг поляков, однако переходить к каким-то более жестким шагам не стоит.

"Антиукраинскую истерию в Польше раздуть не удается никому. Но этот закон создает механизмы, которые позволяют привлечь к ответственности за пропаганду, как они пишут, "бандеровской символики" (что это такое, и как это объяснить — не ясно; это признак полной безграмотности самого документа). Но, думаю, что по аналогии с тем, как в Польше трактуют и применяют закон о запрете нацистской символики, могут поступить и в данном случае. То есть, если вы приедете в Польшу с красно-черным флажком или в футболке с изображением Степана Бандеры, то вас могут если не засудить, то оштрафовать. Потому украинцам, отправляясь в Польшу, стоит избегать таких вещей. Закон — глупый, но он существует", — добавил Чорновил.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко выразил глубокую обеспокоенность решением польского парламента, который принял закон об Институте нацпамяти.

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