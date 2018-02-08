Гибридная агрессия России. В Конгрессе США одобрили помощь Украине в сфере кибербезопасности

В США Палата представителей Конгресса одобрила проект "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", направленный на продвижение активного взаимодействия в сфере кибербезопасности в условиях противодействия российской гибридной агрессии, он предусматривает помощь нашей стране.

Документ поддержали 404 конгрессмена (всего в Палате их 435 — Ред.), говорится на странице в Facebook посольства украинского государства в Штатах.

"Документ предусматривает помощь Украине в усовершенствовании стратегии кибербезопасности, в частности, относительно усиления защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшение зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий, содействие участию Украины в программах обмена информацией", — отметили в ведомстве.

Для вступления в силу законопроект должен одобрить Сенат и подписать президент Дональд Трамп.

Напомним, в декабре 2017 года Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018-й финансовый год, в котором запланировано выделение 350 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности и меры относительно противостояния агрессии России.