Саакашвили нанес Порошенко "смертельный удар" — политолог

Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской областной госадминистрации, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили нанес "смертельный удар" лично главе нашей страны Петру Порошенко — он доказал, что у того нет политической поддержки в обществе.

Саакашвили не улетел из Украины с концами, рассказал директор социологической службы "Украинский барометр", политолог и социолог Виктор Небоженко на чате в "Главреде".

"Саакашвили, может быть, и строил для себя планы, что у него будет высокий рейтинг, и что он будет сильным политиком в Украине. Но единственное, что ему удалось — он нанес "смертельный удар" лично президенту Порошенко", — отметил собеседник.

По его словам, "из 150-ти народных депутатов практически никто во время личного политического конфликта президента Порошенко с его бывшим другом Саакашвили не вступился за Петра Алексеевича… А на улицы в поддержу Порошенко выходили только проплаченные "порохоботы", плюс — выполняли свою тяжелую работу силовики", — добавил он.

"То есть Саакашвили не столько удалось добиться каких-то результатов, сколько удалось и продолжает удаваться обессиливать президента Порошенко и показывать отсутствие у него политической поддержки", — подчеркнул эксперт.

Небоженко считает, что это очень плохо для Порошенко и не слишком хорошо для Саакашвили. "А причины, вызвавшие подъем протестов вокруг фигуры Саакашвили, остались в полном объеме. Поэтому вместо Саакашвили появятся какие-то другие люди. Ведь конфликт между властью и населением очень серьезный, и президент не делает ничего, чтобы этот конфликт погасить", — заявил социолог.

"Потому, повторюсь, задача Саакашвили сейчас — не столько поднять свой рейтинг или усилить протестную волну, сколько дальше показывать бессилие президента Порошенко", — сказал политолог.

"Весной, когда совершенно неожиданно для властей начнет подниматься студенческое движение (а это будет), Саакашвили может опять оказаться в Украине. И митинги тоже будут проходить. Но, повторюсь, будущее Саакашвили связано исключительно с ослаблением политического влияния президента, что очень выгодно парламентской оппозиции", — утверждает аналитик.

Напомним, 17 октября под стенами Верховной Рады началась акция протеста в поддержку так называемой "большой политической реформы", в частности, в ней участвовали сторонники Михеила Саакашвили. Позже активисты под парламентом разбили палаточный город. Протест не получил массовой поддержки среди украинцев, его назвали Михомайданом.

Позже — 12 февраля — в Киеве политика задержали, привезли в аэропорт "Борисполь" и оттуда на самолете доставили в Польшу. СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы.

До этого Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Генпрокурор Юрий Луценко говорил, что если экс-чиновнику откажут в политическом убежище в нашей стране, то он будет добровольно или принудительно депортирован. После прилета в Польшу бывший глава Грузии сказал, что станет заниматься политической деятельностью в Европе. Потом ему запретили въезд в Украину на протяжении трех лет — до 13 февраля 2021 года. Адвокат Саакашвили заявил, что такая мера будет обжалована.