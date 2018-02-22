Климкин ответил на предложение Путина забрать украинскую военную технику из Крыма

Украина не согласится на предложения России, которые причинят вред юридической позиции нашего государства в международных судах, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Об этом глава украинского МИД сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Албании Дитмиром Бушати, комментируя заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о возвращении Украине вооружения и военной техники из временно оккупированного Крыма.

"Мы не будем делать ничего, что будет угрожать либо нашей политической позиции по оккупированному Крыму, либо нашей юридической позиции", — заявил Климкин.

По его словам, согласно нормам международного права, вооружение страны могут возвращать после окончания военных действий, сообщает УНИАН.

"Если вы обратитесь к международному праву, то здесь есть известные Гаагские конвенции, в частности Гаагская конвенция 1907 года о праве ведения войны. Там сказано, что оружие может возвращаться после установления нормальных отношений, установления мира", — сказал Климкин.

"Если Россия будет использовать сам факт какого-то диалога о возможном возвращении оружия, причем мы не знаем ни какое это оружие, ни в каком состоянии, — это станет для нее политическим и юридическим аргументом. Вот этого мы по определению не допустим. Это пример того, почему так важна наша политическая и юридическая позиция", — подчеркнул Климкин.

Напомним, 11 декабря с предложением вернуть Украине корабли и авиатехнику из Крыма выступил президент РФ Владимир Путин.