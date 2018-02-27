У Рады произошли стычки между правоохранителями и митингующими, есть пострадавшие и задержанные

Во вторник, 27 февраля, возле здания Верховной Рады Украины произошли столкновения между правоохранителями и митингующими.

Полицейские оттеснили митингующих от ограждения, установленного возле Верховной Рады, также правоохранители отобрали у митингующих шины.

Несколько участников акции бросили в сторону правоохранителей дымовые шашки.

Кроме того, правоохранители пошли в сторону палаточного городка, установленного возле ВР. Активисты вышли из палаток и обороняются палками, сообщает УНИАН.

Митингующие бросали в полицейских какие-то предметы, в том числе бутылки.

В то же с как заявил трибуны парламента нардеп Антон Геращенко, в результате стычки, которая произошла сегодня под зданием Верховной Рады пострадали двое бойцов Нацгвардии, 9 человек задержаны.

По его словам, люди, митингующие под Радой начали бросать камнями в бойцов Нацгврадии. Как позже сообщила нардеп Ирина Геращенко, по словам самих нацгвардейцев, камни бросали в том числе депутаты Верховной Рады.