Депутатский автопарк. Журналисты показали, как нардепы открещиваются от элитных иномарок

Несмотря на то, что украинские нардепы очень уважают дорогие иномарки, далеко не все из них отражены в их декларациях.

На чем реально ездят политики по ВР говорится в сюжете ТСН.

Одним из фаворитов выбора нардепов прогнозируемо стал немецкий бренд Mercedes.

"Темно-вишневый, седан С-класса", — рассказала о своей машине Кошелева. Сразу два "Мерса" стоят в гараже Южаниной, причем покупку новейшего она называет случайной. "Приехали в салон, стоял автомобиль, решили, что очень удобно — приобрести новую модель", — пояснила она. На Новинского официально записана одна машина — это "Мерседес", правда необычный. "V-класс. Микроавтобус такой", — пояснил он. А представительский бронированный седан, на котором передвигается регулярно, он назвал собственностью компании. На похожем "Мерсе" приехал в Раду и Рыбалка, однако он твердил, что это арендованное авто. Есть Mercedes и в автопарке Таруты.

Другие "немцы" также не лишены внимания политиков. Так, Киссе ездит на Porsche Cayenne, так же, как и Тарута, а Поляков отдал предпочтение BMW X5.

Японцев можно смело называть вторым и единственным конкурентом немецкому автопрому в борьбе за кошельки украинских депутатов. Так, Рыбалка, который любит арендовать машины, потому что считает это выгодным, в собственности имеет только "Тойоту". Именно Toyota Camry назвала своей машиной Бахтеева. Тарута имеет подаренный братом Lexus, но за рулем ездит редко, потому что имеет двух водителей. "Они и помощники. Когда ты на телефоне, ты не можешь ехать за рулем", — пояснил он и признался, что каждый из его шоферов зарабатывает 15 тысяч гривен в месяц. Семья Гопко имеет только одну машину — Honda, которую водит муж, потому что сама депутат боится после пережитой в детстве трагедии. На "Лексусе" ездит Грынив, а вот семья Рудика имеет Mitsubishi и Toyota, причем последняя люксовая, записана не на депутата, а на его жену.

А вот Острикова поразила принципиальным отличием от коллег по парламенту. "У меня автопарк отсутствует, у меня присутствует мотопарк! Я владею мотоциклом, я — байкер", — пояснила она.

Напомним, ранее журналисты показали роскошный автопарк сотрудников СБУ.