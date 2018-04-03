В ВМС объяснили, когда Украина получит от США патрульные катера

Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины завершает проработку контракта на получение двух патрульных катеров типа "Айленд" от правительства США, начинается его межведомственное согласование.

После подписания документа начнется непосредственный процесс передачи катеров, в частности, он включает в себя подготовку личного состава, который будет проходить на них службу, говорится на странице ВМС нашей армии в Facebook.

"Катера мы получаем бесплатно, но их транспортировка, подготовка экипажей и другие сопутствующие расходы осуществляются за счет государства", — рассказал командующий ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко.

По его словам, "это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, поэтому на законодательном уровне были определенные сложности по ее реализации в рамках действующего законодательства, но сейчас такой путь уже определен, он будет реализован в рамках действующего соглашения между правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки".

В ведомстве подчеркнули, что американской стороне уже сообщили о готовности Министерства обороны к получению патрульных катеров на предложенных условиях. Сейчас ожидается сообщение от США относительно проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта, во время которой планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов, связанных с передачей катеров, а также сроки выполнения работ.

Напомним, 23 марта президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджетных ассигнованиях страны на 2018 год, документ, в частности, предусматривает помощь Украине. Американское издание Politico со ссылкой на источники писало, что министр обороны Джеймс Мэттис и глава аппарата Белого дома Джон Келли сумели переубедить главу государства не ветировать закон.