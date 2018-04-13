РФ концентрирует на границе с Украиной готовую к континентальной войне группировку — Турчинов

Россия концентрирует на границе с Украиной готовую к масштабной континентальной войне группировку войск, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Он отметил, что на донецком направлении Украине противостоит 8-я армия, и одна из дивизий этой армии уже готова вести боевые действия в любое время.

"Это войска готовы к масштабному применению, к ведению масштабной континентальной войны", — подчеркнул Турчинов во время XI Киевского форума по безопасности.

По данным СНБО, против Украины могут уже сегодня быть задействованы порядка 260 тыс. российских военнослужащих, 3,5 тыс. танков, 11 тыс. бронированных машин, около 4 тыс. артиллерийских систем, более 1 тыс. реактивных систем залпового огня.

"Все эти войска будет поддерживать 4 и 6 армии Военно-воздушных сил Российской Федерации", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что переговоры между Украиной и Россией возможны только после возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса.