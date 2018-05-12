В Раде предложили отменить выходной 9 мая в Украине

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект народного депутата Андрея Денисенко о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины о праздновании Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и Дня памяти и примирения.

"Предлагается праздничный нерабочий день с 9 мая "Дня победы над нацизмом" перенести на 8 мая - "День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, целью и задачей законопроекта является: восстановить историческую справедливость признания роли союзников (Великобритании, Соединенных Штатов Америки и других стран антигитлеровской коалиции) в завершении Европейской кампании во Второй мировой войне. Уменьшение влияния просоветской и российской пропаганды через идеологические штампы о "Великой Отечественной войне", которые используются антиукраинскими силами для разрушения самостоятельного существования нашего государства.

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