На Банковой задумались о спасении своей шкуры после 2019 года

17 мая 2018, 13:13

"Карательная партия" усиленно думает над тем, как обустроить власть после выборов.

На Банковой вернулись к вопросу о перезапуске конституционного процесса

Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно выросли. Такой вывод можно сделать из недавнего интервью Юрия Луценко "Интерфакс-Украина".  Генпрокурор, по сути, подтвердил тезис о том, что отсутствие правил игры и деформации нынешнего политико-правового дизайна государства уже создают больше вызовов для существования правящей элиты, чем возможностей получения ею же добавленной стоимости.

В целом Луценко отмечает, что "президент должен поддержать изменения в Конституцию, которые он уже раз вносил, но злополучная поправка об особом статусе Донбасса убила это предложение. Областные и районные администрации должны уйти в небытие, префекты должны скреплять страну от возможного сепаратизма, а все исполнительные органы должны управляться Кабмином по особым процедурам".

Юрий Витальевич говорит, что он выступает за усиление полномочий парламента, но, в отличии от "Народного фронта", считает, что Минобороны и МИД должны быть под контролем президента "как минимум до восстановления территориальной целостности".

Этот пассаж можно расценивать как то, что разговор о конституционной реформе снова оказался актуальным на Банковой. Напомню, что еще совсем недавно Петр Порошенко и его окружение отбрасывали идею проведения перераспределения конституционных полномочий. Петр Алексеевич хотел максимально затянуть время и в случае победы в 2019 году, если уж и идти на внесение изменений в основной Закон, то в части не уменьшения полномочий главы государства, а расширения их.

Однако, предстартовая социология подталкивает картельную партию (НФ и БПП) к выработке консенсуса. 

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Да, сейчас стороны повышают ставки и "выбивают" друг у друга уступки. Власть еще не достигла точки консолидации. Есть риски, что группы по интересам внутри картельной партии вконец рассорятся и войдут в выборы самостоятельно, с прицелом "пусть победит сильнейший", а потом, на берегу, те кто выплывет, - договорятся.  Но логика кампании 2019 все больше становится похожа не на игру, а на войну на полное уничтожение противника. И тут, по идее, у части правящей элиты должен включиться инстинкт самосохранения.

Конституционный процесс, точнее некий публичный меморандум о начале процесса, может стать рамочным соглашением участников картельной партии на тему "как обустроить власть" после 2019 года.

Заявление Луценко можно рассматривать как личную его заявку на участие в формировании подобной повестки.

Думаю, что его поддержат и некоторые игроки по-меньше, обеспокоенные непримиримостью части Банковой и группы Авакова. В отличии некоторых "фронтовиков", надеющихся договориться с Тимошенко (если с Порошенко не получиться), для таких групп интересов места в новой реальности может не хватит. Причем, вообще, в этой стране…  

Косвенно о том, что идеей конституционной реформы снова предметно занялись на Банковой, свидетельствует тот факт, что почти забытые рабочие группы Конституционной Комиссии (созданная еще в 2014 году) снова начали собираться.

Также важным элементом этой стратагемы является конфигурация будущей партии власти. "Картельная партия" в виде ситуативного большинства в парламенте и "стратегической семерки" себя исчерпала. Нужен новый проект.

Юрий Луценко говорит, что таким проектом должна правоцентристская партия "с нуля": "старые партии уже не имеют шансов. Нужно самоочищение, объединение и обновление. Это касается и названия, и руководства, и целей".

Иными словами, не механическое объединение БПП и НФ, которое напоминает больше "Титаник", чем "Ноев ковчег", а новый проект с новыми (может быть, не совсем новыми) лидерами. Юрий Витальевич наверное видит и себя в таком политпроекте после марта 2019 года.

Только нам кажется, что у нынешних лидеров НФ и БПП другой взгляд на партийный дизайн. Почти каждый засветившийся политик видит себя если не первым номером партсписка, то, по крайней мере, лидером группы в 5 – 10 мандато-штыков. Но "Боливар" столько не вынесет.

Единственный способ для этой власти уцелеть в электоральном шторме 2019 – это договориться. Конституционная реформа – это та цена, которую пока они могут заплатить за самосохранение. Но чем позже они начнут играть сообща, тем меньше у них шансов доплыть.

Спасение утопающего, дело рук самого утопающего… если речь идет о политике.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества

 

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Петр Порошенко Юрий Луценко Виталий Кулик конституционая реформа
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