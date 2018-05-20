"Будем жечь мусоров." Депутат Рады отметился резким высказыванием в Facebook

Внефракционный народный депутат Олег Петренко написал на своей странице в соцсети фразу "Скоро будем жечь мусоров" и опубликовал свое фото с матча "Динамо"- "Шахтер", на котором он облачен в "балаклаву" и тычет в камеру средний палец левой руки.

"Привет из Киева черкасским мусорам! Без нытья! Злее будем! Скоро будем жечь и этих мусоров!",— именно так полностью выглядит его пост.

Часть пользователей поддержала нардепа Петренко.

Богдан Тищенко написал: "Красава"! Евгений Головнич написал: "Согласен. Готов!", Виталий Косяк написал: "Согласен ! Мы ждем перемен! Garick Bezfamilniy написал: "Как же этот пост сегодня актуален)".

Однако хватало и тех, кто раскритиковал нардепа за этот пост.

Илона Ярмолюк написала: "Разве достойно народного депутата раскидываться в "Фейсбуке" словом "мусора""? Разве такие слова должны быть в публичном лексиконе представителя законодательного органа страны?". Марина Райзман-Медведева написала: "А нардеп не може найти более конституционный способ наладить работу полиции, например?".

В комментариях также отметился днепровский градоначальник Борис Филатов.

"Да..., друг мой. Вначале мусора отп*здели вас, потом вы отп*здите мусоров, затем все, как у Томаса Гоббса ( "bellum omnia contra omnes" ) переп*здят друг друга. А в по итогу прийдут русские и отп*здят нас всех вместе. И мы все будем сидеть в каком-нибудь Виннипеге и спрашивать себя: "А как мы так снова про*бали страну как 100 лет назад?" — написал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Динамо" минимально обыграло "Шахтер" в последнем туре УПЛ.