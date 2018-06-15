У Путина прокомментировали сообщение о словах Трампа про "российский Крым"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сомнение в отношении информации издания BuzzFeed о том, что президент США Дональд Трамп якобы считает Крым российским.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Вы знаете, такое количество лживых новостей, или fake news, что я не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны. Ни вы, ни мы не присутствовали на этих закрытых встречах "семерки", и, конечно, мы не можем судить о степени достоверности этих новостей", - цитирует агентство Пескова.

В четверг, 14 июня, американское издание BuzzFeed News со ссылкой на два дипломатических источника сообщило, что президент США Дональд Трамп за ужином на саммите G7 назвал Крым российским. Также Трамп поинтересовался у лидеров G7, почему они находятся на стороне Украины, ведь "Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что не знает о заявлении президента США о "российском" Крыме. "Я не знаю о подобных словах. Я знаю, что это было сообщено журналистами, но я не буду комментировать частный разговор, в котором я не участвовала", - отметила Сандерс.

Спикер украинского МИДа Марьяна Беца заявила, что Украина не станет реагировать на "сплетни". "Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них", - сказала она.