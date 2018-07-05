В НАТО отказались упоминать Черное море в названии саммита с Украиной и Грузией

В НАТО отказались от фразы "о безопасности на Черном море" в названии совместного саммита с участием Украины и Грузии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Издание отмечает, что ранее о названии именно с такой формулировкой заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который накануне отказался от вето на проведение отдельной встречи лидеров Альянса с участием президента Петра Порошенко.

По данным источников "Европейской правды" такое название действительно рассматривалось, но было заблокировано по требованию сразу нескольких стран, которые были против саммита, название которого содержало бы упоминание о Черном море.

Саммит под названием "Встреча Североатлантического Совета на уровне глав государств и правительств с Грузией и Украиной" должна состояться 12 июля. При этом ранее премьер Венгрии пообещал блокировать любое итоговое решение встречи.

Президент США Дональд Трамп написал письмо нескольким лидерам НАТО, включая Германию, Бельгию, Норвегию и Канаду, в котором обвинил страны в том, что они прилагают недостаточно усилий для организации собственной обороны и предупреждил, что Белый дом теряет терпение из-за неспособности членов Альянса выполнять свои обязательства в вопросе безопасности.