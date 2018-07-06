Юлию Тимошенко могут снова посадить в тюрьму- Тука

В этот раз уже сидевшая при Януковиче лидер партии "Батькивщина" может оказаться за решеткой по меньшей мере, за клевету.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, уже "отмотавшая" срок при режиме Януковича, рискует вновь угодить за решетку - на этот раз за клевету.
Об этом заявил в эфире телеканала "Эспрессо", замминистра по делам оккупированных территорий Георгий Тука.
Тука считает, Тимошенко должна ответить за свои слова.
"Я надеюсь, что в администрации президента есть достаточно профессиональных юристов для того, чтобы этого человека за такие обвинения привлечь к суду. Она потом будет, конечно, заявлять о политическом преследовании", - заявил Тука
Замминистра заявил, что правоохранительным органам не нужно будет обращать внимание на эти слова Тимошенко. По его словам, абсолютно все, кого "берут за определенные органы", начинают рассказывать о политическом преследовании.
"Госпожа Тимошенко предоставила информацию о конкретных преступлениях со стороны президента Украины. "Есть тайные переговоры, план тайный" - откуда она его знает непонятно, "сдача территорий". За такие вещи нужно, в конце концов, нести ответственность. Я за то, чтобы ее привлекли к суду", - заявил Тука.
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Напомним, телепередачу на канале UA:Перший, в эфире которой лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко 5 июля обвинила президента Порошенко в желании развязать войну на Донбассе, чтобы захватить власть, собрались закрыть из-за "неоднократных нарушений стандартов".